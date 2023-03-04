Sigorta girişleri 1999 yılı Eylül ayından önce olanların yararlanabileceği EYT ile yaklaşık 5 milyon kişi olması beklenirken, vatandaşlar ilk maaş ne zaman yatacak merak ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerinde yoğun mesai başladı. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Aylık bağlanması talebinde bulunanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için de yüzde 5 destek primi verilecek.

EYT

EYT başvurusu nasıl yapılacak?

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede, vatandaşlar, başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden de emeklilik işlemlerini yapabiliyor.

EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvuruların yapılabileceğini, ilk maaşların nisan ayında ödeneceğini açıkladı.

EYT maaşları

EYT’linin maaşı ne kadar olacak?

EYT’lilerin ortalama maaşlarının 8 bin 733 TL olacağı belirtildi. Bağ-Kur’lu bir EYT’linin en düşük ücreti ise 5 bin 811 TL olarak hesaplanıyor.

Emekli maaş sorgulaması nereden nasıl yapılır?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, emekli olmak hak kazanan binlerce kişi maaşlarını alacakları tarihleri sorgulamaya başladı. E-Devlet üzerinden yapacakları EYT başvurusunun ardından SGK tarafından tahsis numarası alacak olan 4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklileri maaş günlerini öğrenebilecek. İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı sorgulama.

Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günü

Tahsis numarasına göre emekli maaşı yatma gününü öğrenme

EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte e-Devlet üzerinden başvurular alınmaya başladı. Başvurularını tamamlayan adaylar, SGK tarafından verilecek tahsis numarasına göre emekli maaşlarının yatacağı tarihi öğrenebilecek.

Emekli maaş ödeme tarihleri

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Bağkur emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatıyor?

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Ne kadar emekli maaşı alırım?

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanan kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor. İşte 4A, 4B emekli maaşı hesaplama:

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibariyle açıldı.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.















