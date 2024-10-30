Ekim ayı enflasyon tahmini paylaşıldı: Ekim ayı enflasyon oranları yüzde kaç olacak? Kira artış oranı...

"Ekim ayı enflasyon oranları yüzde kaç olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekim ayı enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları, maaş artış beklentisi içinde olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Ekim Ayı Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak?





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın 3'ünde enflasyon oranlarını ilan ediyor. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelmesi durumunda açıklama tarihi bir sonraki iş gününe erteleniyor. Bu çerçevede, Ekim ayı enflasyon verilerinin 4 Kasım Pazartesi günü saat 10:00'da duyurulması bekleniyor.





Ekim Ayı Enflasyon Beklentileri





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi geçen ayki yüzde 2,24 seviyesinden yüzde 2,39'a yükseldi. Yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 43,14’ten yüzde 44,11’e çıktı.

12 aylık döneme ilişkin enflasyon beklentilerinde öngörülen olasılık aralıkları ise şöyle:

%22,00 - 25,99 aralığında: %36,19 olasılık

%26,00 - 29,99 aralığında: %43,41 olasılık

%30,00 - 33,99 aralığında: %11,35 olasılık

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

24 aylık dönemde enflasyon beklentileri ise şöyle sıralanıyor:

%13,00 - 16,99 aralığında: %25,03 olasılık

%17,00 - 20,99 aralığında: %52,93 olasılık

%21,00 - 24,99 aralığında: %10,17 olasılık