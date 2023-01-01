Yüzde 95’i tamamlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nisanda açılacak: Dünyada beş Türkiye’de birinci

Kurulum çalışmalarına Mayıs 2022’de başlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılışını gün sayıyor artık. Çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Dünyada 5’inci, Türkiye’de 1’inci. Çok yakında!” paylaşımında bulundu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ

Türkiye’nin en büyük millet bahçesinin detaylarının anlatıldığı bir videoyu sosyal medya hesabından yayımlayan Bakan Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan büyük bir şehir parkı olacağı vurgulandı. Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin, dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye’nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacağı belirtti.

Murat Kurum

DOĞAL YAŞAM KÖYÜ KURULACAK

Videoda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ait ayrıca şu bilgilere yer verildi: “Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek.

Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak. Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, burada piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanları oluşacak.

KIRAATHANE DE VAR SEYİR TERASLARI DA

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Güney-Kuzey istikametinde 2,5 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu için bu uzunlukta da bisiklet ve yürüyüş yolları bulunacak. Ayrıca millet bahçesindeki bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Yine seyir terasları, gezinti alanları, insanların dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturulacak.

AĞAÇ DİKME İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

2022 Mayıs ayında çalışmaları başlayan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde şu anda altyapı imalatlarının yüzde 95’ine yakını bitmiş durumda. Yolların yüzde 90’a yakını tamamlandı. Yeşil alanda ağaç dikim faaliyetlerine devam ediliyor.



