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Emekliye Cumhuriyet bayramında ikramiye var mı? AK Parti'den flaş açıklama

Milyonlarca emekli, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 29 Ekim'de verilmesi planlanan ikramiyeler için bekleyişini sürdürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir tarih vermenin konumu itibari ile doğru olmadığını belirterek, bakanlıkların çalışmalarını hızla yaptığını söyledi.

09:03 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilecek mi?

Emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilecek mi?

29 Ekim'de emeklilere 5 bin lira ikramiye verileceği iddialarıyla ilgili bekleyiş sürüyor. Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan açıklama geldi.

Emekliye 29 Ekim’de ikramiye var mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Giresun İl Başkanlığı’nda ‘Şehir Buluşmaları’ toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine konuşan Dağ, bir tarih vermenin bulunduğu pozisyon itibarıyla doğru olmadığını belirtirken bakanlıkların çalışmalarını hızla yaptığını söyledi.

Emekli ikramiyesinde son durum ne?

Emeklilere verilmesi planlanan ikramiyenin hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmediğini belirten Dağ devamında şunları kaydetti: "Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır."

Emekli maaşına ne zaman zam gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme yapılacağını söyleyerek, "Fazla uzamaz, yani en kısa zamanda. 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz" açıklamasını yaptı.

Ekonominin problemlerini çözerken işçilerin, memurların yanı sıra emeklileri de enflasyona ezdirmemek için çabaladıklarını söyleyen Erdoğan, şunları anlattı:

"Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz."


#emekli
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#29 ekim
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