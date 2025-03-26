Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, yüzde kaç? Mart ayı enflasyon beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın 3'ünde düzenli olarak açıkladığı enflasyon verileriyle ekonominin gidişatına dair önemli bir gösterge sunmaktadır. Bu kapsamda, Mart ayına ait enflasyon verilerinin ne olacağı da ekonomik çevreler ve vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Enflasyon oranları, özellikle fiyat artışları ve tüketici harcamaları üzerinde doğrudan etkili olurken, Merkez Bankası'nın faiz kararları ve hükümetin alacağı ekonomik önlemler üzerinde de belirleyici bir rol oynuyor.

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Paylaşılan takvime göre, söz konusu verilere 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla ulaşılabilecek. Enflasyon oranlarının açıklanması, ekonomiyi yakından takip eden uzmanlar, yatırımcılar ve vatandaşlar için büyük önem taşımaktadır. Açıklanacak veriler, hem piyasalardaki gelişmeleri hem de bireylerin alım gücünü etkileyebilecek önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar göz önünde bulundurulduğunda, TÜİK'in açıklayacağı bu rakamların, ekonomi çevrelerinde dikkatle incelenmesi beklenmektedir.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 42,8869'dan 42,7907'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 43,9612'den 44,4165'e çıktı.