Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Meteoroloji yayınladı: Eskişehir'de hava sıcaklıkları yükselecek

Meteoroloji yayınladı: Eskişehir'de hava sıcaklıkları yükselecek

10:2224/03/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Eskişehir hava durumu
Eskişehir hava durumu

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde hava sıcaklığının 5 ila 7 derece artmasının beklendiği açıklandı. İşte Eskişehir güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 5 ila 7 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın ise güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Zirai don uyarısı

Bölge genelinde hafif yer yer orta kuvvette; iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli zirai don hadisesi tahmin edildiği belirtildi. Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 23 derece ile Sarıcakaya İlçesi'nde hissedilmesinin beklendiği aktarıldı.



#hava durumu
#eskişehir
#meteoroloji

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025/1 ALES ne zaman?