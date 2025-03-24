Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 5 ila 7 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın ise güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.