Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde yeni haftada etkili olacak hava olaylarına ilişkin kritik bir uyarıda bulundu. Afrika üzerinden gelen yoğun çöl tozu taşınımının Pazartesi itibarıyla ülkemizi etkisi altına alması bekleniyor. Trakya ile Marmara'nın güneyi yağmurlu diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artması bekleniyor. İşte MGM 24-30 Mart yeni haftanın hava durumunun ayrıntıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 24-30 Mart 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
AMAN DİKKAT: HAVA KALİTESİ DÜŞECEK
Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı. Yeni haftada Mali'den ülkemize yoğun bir çöl tozu geldiği açıklandı. Yağış alan yerlerde çamur yağacak. Hava kalitemiz düşecek...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Bursa, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlıİZMİR 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMANİSA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutluANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutluHATAY 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutluMERSİN 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutluÇANKIRI 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlıKONYA 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutluDÜZCE 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutluSİNOP 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutluARTVİN -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutluSAMSUN 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutluTRABZON 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -9°C, 3°C
Az bulutlu ve açıkKARS -11°C, 5°C
Az bulutlu ve açıkMALATYA 0°C, 17°C
Az bulutlu ve açıkVAN -3°C, 7°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR -1°C, 19°C
Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açıkSİİRT 1°C, 17°C
Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık