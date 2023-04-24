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Özgün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa araç muafiyeti müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Tüketim Vergisine ilişkin müjdeyi Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'nde esnafa vergi muafiyeti müjdesi verdi. Erdoğan, ''Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdemiz var. şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici işletmeciliği, aynı cins taşıtlarını yenilerken ötv ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar açıklanacaktır. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız işlerden biri bu olacaktır'' ifadelerini kullandı.

14:58 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak

Bursa Gemlik'te vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa ÖTV ve vergi muafiyetinin getirileceğinin müjdesini verdi.

ESNAFA ARAÇ VERİSİ MUAFİYETİ GELİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde, "Evlerde ürettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca ticari aracını yenilemek isteyenler esnafın ÖTV'den muaf tutulacağını da açıkladı.

ARAÇ YENİLEYEN ESNAF ÖTV ÖDEMEYECEK Mİ?

ÖTV konusunda müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan araç yenileyen esnaftan ÖTV alınmayacağını vurguladı.

TİCARİ ARACINI YENİLEYENLERDEN ÖTV ALINMAYACAK MI?

Esnafa yeni bir müjde açıklayan Erdoğan, "Evlerde ürettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz" dedi.

Ayrıca, "Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici ile iş yapan esnafımız aracını yenilerken ÖTV ödemeyecek" ifadesini kullandı.



#ötv
#ötv muafiyeti
#vergi muafiyeti
#erdoğan
#esnaf
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