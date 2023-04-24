Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdemiz var. şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici işletmeciliği, aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar açıklanacaktır. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız işlerden biri bu olacaktır'' ifadelerini kullandı.