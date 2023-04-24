Bursa Gemlik'te vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa ÖTV ve vergi muafiyetinin getirileceğinin müjdesini verdi.
ESNAFA ARAÇ VERİSİ MUAFİYETİ GELİYOR!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde, "Evlerde ürettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca ticari aracını yenilemek isteyenler esnafın ÖTV'den muaf tutulacağını da açıkladı.
ARAÇ YENİLEYEN ESNAF ÖTV ÖDEMEYECEK Mİ?
ÖTV konusunda müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan araç yenileyen esnaftan ÖTV alınmayacağını vurguladı.
TİCARİ ARACINI YENİLEYENLERDEN ÖTV ALINMAYACAK MI?
Esnafa yeni bir müjde açıklayan Erdoğan, "Evlerde ürettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz" dedi.
Ayrıca, "Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici ile iş yapan esnafımız aracını yenilerken ÖTV ödemeyecek" ifadesini kullandı.