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Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman, ayın kaçında hesaplara geçecek? Mart ayı evde bakım ödemesi sorgulama

Evde bakım maaşı ödeme takvimi, hak sahipleri tarafından takip ediliyor. Mart ayı evde bakım aylığı ödemeleri için Bakanlık duyurular sayfası ziyaret ediliyor. Ödemelerin durumu ise e-devlet üzerinden ve SMS ile sorgualanabiliyor. Peki, mart evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte Mart ayı evde bakım maaşı sorgulama işlemleri...

10:34 - 12/03/2024 Tuesday
Güncelleme: 10:41 - 12/03/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı
Evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı 2024 Mart ayı ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen yardım desteği, e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor. Memur maaş katsayısına göre ödenen Evde Bakım Aylığının zamlı olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Peki, evde bakım parası yattı mı? Mart ayı evde bakım parası ne zaman, ayın kaçında hesaplara geçecek? İşte, ödeme bilgisi sorgulama...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak söz konusu ödemeler ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili haber geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

EVDE BAKIM AYLIĞI TELEFON VE İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI

18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda; 'ağır engelli' veya 'tam bağımlı', 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise 'ağır engelli veya 'çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır', 'belirgin özel gereksinimi vardır' ve 'özel koşul gereksinimi var' ifadelerinden birinin yer alması gerekiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde engelli birey evde bakım yardımından yararlanmaya başlıyor.



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