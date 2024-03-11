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Emekliye seyyanen zam son dakika gelecek mi? TÜİK enflasyon oranıyla yeni maaş...

"Emekliye seyyanen zam son dakika gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliye ek zam son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Ocak 2024'te emekli maaşlarına yapılan zam sonrası ek zam beklentisi artarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Emekli maaşlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli değil. Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz." dedi. Peki emekliye seyyanen zam son dakika gelecek mi? Temmuz'da emekliye seyyanen zam gelecek mi?

14:33 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Emekliye seyyanen zam gelecek mi?
Emekliye seyyanen zam gelecek mi?

"Emekliye seyyanen zam son dakika gelecek mi? Temmuz'da emekliye seyyanen zam gelecek mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin odaklandığı ek zam özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen son açıklamanın ardından öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil. Arzu ettiğimiz düzeye devlet millet olarak daha fazla çalışacak, daha fazla gelir elde edecek ortaya çıkan gelirden de emeklilere hak ettiği parayı vereceğiz. " dedi. Peki Emekliye seyyanen zam son dakika gelecek mi? Temmuz'da emekliye seyyanen zam gelecek mi?

EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli değil. Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz." açıklamasında bulundu. Açıklama sonrasında maaşlara ek zam gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı.

EMEKLİLER YILINA ÖZEL BÜYÜK DESTEK PAKETİ GELİYOR

Ocak döneminde en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye, SSK, Bağ-Kur emekli zammı da yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e, yükseltildi. Bayram ikramiyesi de geçtiğimiz günlerle yapılan düzenleme ile yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarıldı. Emekliye destekler bunlarla sınırlı kalmayacak.

MİLYONLARIN ALIM GÜCÜ KALICI OLARAK ARTACAK

Hükümet bir yandan işçi, memur ve emekli başta olmak üzere toplumun herkesiminin alım gücünü artırmak için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da artacak alım gücünün korunması için enflasyonun tek hanelere indirilmesi için kararlılık mücadele ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur maaşları için yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden bunun kalıcı olmayacağı bilinciyle Merkez Bankası'yla koordineli olarak çalışarak enflasyonu düşürecek adımları planladı.

Veriler 2024'ün 2. yarısıyla beraber dezenflasyon sürecinin başlayacağına işaret ediyor. Enflasyonda düşüşle beraber yükselecek maaşlardaki alım gücü korunacak.

Emekliler için öncelikli olarak gelirlerini artırıcı tedbirler ve indirimler öne çıkacak. Konu üzerinde ilgili bakanlık ve kurumlarda kapsamlı çalışma başladı. Düzenleme Nisan ayında Meclis'in gündemine girecek.

#emekli maaşı
#seyyanen zam
#emekliye seyyanen zam
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