Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi yakından takip ediliyor. Ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden vatandaşlar, e-Devlet üzerinden sorgulamalarını yapabiliyor. Ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Memur maaş katsayısına göre düzenlenen Evde Bakım Aylığının zamlı olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Peki, 2024 mayıs ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre; Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; 'evde bakım desteği' yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.







