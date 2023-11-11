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Bakan Göktaş müjdeyi verdi! Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 11 Kasım Cumartesi günü yoğun şekilde araştırılıyor. Aile v Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım paraları her ay farklı tarihlerde farklı illerde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Peki, 11 Kasım 2023 evde bakım maaşları yattı mı, hangi illerde yattı? İşte ayrıntılar...

15:09 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş her ay evde bakım parası ödemeleri hakkında açıklamalarda bulunurken, hak sahipleri evde bakım maaşı sorgulama e devlet ve SMS üzerinden yapabilir. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, 10 Kasım 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi

KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2023

Kasım ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri kasım ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

BAKAN GÖKTAŞ MÜJDEYİ VERDİ!

Kasım ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, yaklaşık 1,4 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Kasım ayına ilişkin 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı. Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.

Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Buna göre, ocak 2024'te açıklanacak verilerle birlikte evde bakım maaşının 7 bin 157 lirayı aşması bekleniyor.



#evde bakım maaşı
#evde bakım parası
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
23 dakika önce
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