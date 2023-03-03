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EYT maaşları ne zaman verilecek? EYT maaşı yatacağı tarih belli oldu

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Türkiye genelindeki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde yoğunluk oluştu. EYT emeklilik başvuruları e devlet üzerinden yapılabileceği gibi il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine de yapılabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT maaşlarına ilişkin konuştu. Peki EYT ilk maaş ne zaman yatacak? Emeklilikte Yaşa Takılanların ilk maaşını alacağı tarih.

12:04 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
EYT maaşı yatacağı tarih belli oldu

EYT maaşı yatacağı tarih belli oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe girdi. Emekli olmak isteyenler için başvuru süreci de başladı. Buna göre, emekli olmak isteyenler e-devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapabilecek. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

EYT başvurusu

EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvuruların yapılabileceğini, ilk maaşların nisan ayında ödeneceğini açıklamıştı.

EYT başvuru şartları neler?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'na tabi EYT'lilerin emeklilik koşulları neler olacak? Emeklilik için prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT'liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. Bu SSK'lılar için 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).

EYT başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın.

Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.



#eyt
#EYT maaşları
#eyt maaş ödeme tarihi
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EYT maaşları ne zaman verilecek? EYT maaşı yatacağı tarih belli oldu
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