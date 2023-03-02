Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili EYT düzenlemesini içeren Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Emeklilikte yaş koşulu, prim gün sayısı ve hizmet yılını dolduranlar açısından kaldırılarak, yaş sebebiyle emekli olamayanların emekliliğinin önü açılmış oldu.

EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar, ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten ya da emeklilik işlemleri sırasında SGK'dan seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak. Kamu ve özel bankalar ise emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar. Peki banka promosyonları ne kadar? Hangi bankan ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte haberin detayları.

EYT emeklilik

Kimler EYT emeklilik dilekçesi verebilecek?

EYT teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında açıklanan bilgilere göre; SSK’dan 1 milyon 661 bin, BAĞ-KUR’dan 88 bin 626, Emekli Sandığı’ndan ise 496 bin kişi emeklilik koşullarını yerine getirmiş bulunuyor. EYT yasası Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren emeklilikle ilgili koşulları sağlayanlar emeklilik dilekçesi verebilecek.

EYT'li ilk maaşı ne zaman alacak?

Mart ayında emeklilik dilekçesini verenler, Nisan ayı itibarıyla emekli maaşını almaya hak kazandı. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için işverene yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi indirimi sağlanacak.

Kamu işçilerinin EYT emeklilik durumları

Kadroya alınan işçilerin EYT emeklilik durumu

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Destek primi işveren hissesi indirimi

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

EYT emekli banka promosyonu

Bankaların EYT promosyonu ne kadar?

Yüzde 30'luk Ocak 2023 emekli zammı ve EYT'nin yasalaşması ile beraber 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması, bankaların yeniden iştahını kabarttı. Müşteri kazanmak adına çeşitli kampanyalar yürüten bankalarda emekli promosyonları için hazırlıklara başladı.

Bankalar yeni emeklileri ve daha yüksek maaş alacak mevcut emeklileri kendi bankasına çekmek için daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Bu bağlamda emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor. EYT'liler böylece banka seçerken kendileri için en iyi şartları sağlayan ve en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları tercih edecek.

Kamu ve özel bankaların en güncel emekli promosyon tutarları şöyle:

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Halkbank emekli promosyon tutarı

Halkbank emekli promosyonu ne kadar?

Halkbank emekli promosyon rakamlarında SGK'nın asgari tutarları belirlemesi sonrası güncellemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Vakıfbank emekli promosyon ücreti

Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar?

Vakıfbank da SGK'nın açıklaması sonrası emekli promosyon tutarlarını güncellendi.

Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Akbank emekli promosyonu ne kadar?

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL' ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederseniz 7.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilirsiniz.

Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar?

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekliler 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak 1.500 TL de bonus kazanabiliyor. Bu koşulda Garanti, emekli promosyon ödemesini 7.500 TL'ye kadar yapabiliyor.

Denizbank emekli promosyonu ne kadar?

Maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler 5.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabiliyor. Banka promosyon ödemesinin emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacağını belirtti. İşte rakamlar:

Aylık 3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL

Aylık 3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL

Aylık 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL

ING emekli promosyonu ne kadar?

ING emekli maaşını kendi bankasına taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi taahhüt ediyor.

İş Bankası emekli promosyonu ne kadar?

İş Bankası emekli maaşını bankasına taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. SGK ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalabilabildi.

Kuveyt Türk emekli promosyon ücreti

Kuveyt Türk emekli promosyonu ne kadar?

SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, Kuveyt Türk aracılığıyla alan ve promosyon başvurusunda bulunan tüm emekliler maaşlarına göre promosyon ödemesi alıyor. İşte rakamlar:

3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 3.600 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında (7.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 4.200 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında (10.000 TL hariç) emekli aylığı alanlara 5.400 TL,

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 6.000 TL promosyon ödemesi Kuveyt Türk tarafından gerçekleştiriliyor.

TEB emekli promosyonu ne kadar?

TEB 7 bin TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yaptığını bildirdi. Banka 7.000 TL'ye varan promosyon ve emekli tanıdıklarını bankaya getirenlere, emekli maaşını TEB'e ilk kez taşıyan her emekli maaş müşterisine her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül veriyor.

Türkiye Finans emekli promosyonu ne kadar?

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm emeklilere, 3 yıl taahhüt vermeleri halinde;

3.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL'ye kadar

3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL'ye kadar

7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.500 TL'ye kadar

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar?

1 Kasım 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 7.500 TL'ye varan nakit emekli promosyonu alabiliyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan banka:

Bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.200 TL,

3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 4.900 TL,

7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL,

10.000 TL' nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödendiğini bildirdi.

Banka Promosyonu caiz midir?

Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir.

Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur.











