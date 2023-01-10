EYT'de teknik çalışma bitti, gözler Meclis’te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu olarak çalışmalarının sağlanacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Geçici isçiler dosyasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bilgin, sayıları 300 bin olan geçici işçilerin ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu olarak çalışmalarının sağlanacağını söyledi.

EYT meclis'e geldi mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soruya yanıt verdi.

Dünkü Kabine Toplantısı sonrası konuşan Bilgin, "Konu bizden çıktı artık Meclis grubunda. Teknik çalışma tamamlandı, Meclis gündemine gelmesi artık siyasetin vereceği bir karar" dedi.

REKLAM

EYT ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada EYT'nin yakın zamanda Meclis'e sunulacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Aralık'ta EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

EYT kimleri kapsıyor?

EYT, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

EYT ile kaç kişi emekli olacak?

Yasanın çıkmasıyla ilk etapta 2,2 milyonu aşkın kişi emekli olabilecek.

ÖZGÜN 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayıp prim eksiği olanlar ne yapmalı?

ÖZGÜN 18 yaşından önce sigortalı olan EYT’li sayılır mı?

ÖZGÜN EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar