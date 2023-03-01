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18 yaşından önce sigortalı olan EYT’li sayılır mı?

EYT düzenlemesiyle ilgili son dakika haberleri: Milyonlarca memur, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, tarım sigortalısının merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi tamamlandı. EYT kanun teklifi Meclis'ten geçti. 2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Sigortalı çalışmadan önce askerliğini yapanlar prim günü eksik olmasa da borçlanmaya giderek erken emekliliğe hak kazanabilir. Bazı durumlarda bir günlük borçlanma emeklilik tarihini öne çekebilir. Peki 18 yaş öncesi yapılan sigorta emekliliği öne çeker mi? 18 yaşından önce sigortalı olan EYT’li sayılır mı? İşte detaylar.

14:32 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emeklilik hesabında 18 yaş öncesi sigorta da dikkate alınacak mı?

Emeklilik hesabında 18 yaş öncesi sigorta da dikkate alınacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda tüm partilerin oylarıyla kabul edildi ve EYT yasalaştı. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesiyle düzenleme kapsamında olanların emeklilik başvurularıyla ilgili süreç başlayacak. Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT ile ilgili düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda yasalaşmasıyla gözler başvuru sürecine çevrildi.EYT düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Başvuru süreci de bundan sonra başlayacak.

Yasadaki şartları karşılayanlardan, sigorta kolu 4/a (SSK) olanlar emeklilik için ilk olarak mevcut iş yerlerine "emeklilik" gerekçesiyle işten ayrılma başvurusu yapacak. İşverenin işten ayrılış bildiriminin ardından, EYT'liler e-Devlet üzerinden emeklilik için kolayca başvurabilecek.

Son olarak başvurular dosya bazlı incelenecek ve emekli aylığı bağlanıp bağlanmaması yönünde karar verilecek. Şartları karşılayıp emekliliğe hak kazananlara aylıkları en kısa sürede bağlanacak.

18 yaş öncesi yapılan sigorta emekliliği öne çeker mi?

18 yaş öncesi sigortanın emekliliğe etkisinde Nisan 1981, Eylül 1999 öncesi tarihi önem taşıyor. Bu tarihte sigortalı olanlar için Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 81. maddesi geçerlidir. Buna göre çalışanlar 18 yaş öncesinde ya da sonrasında olmasına bakılmadan işe giriş tarihine göre kademeli sisteme tabidir.

Ancak sigortalılık süresinin bu yaşın doldurulduğu tarihte başlayacağına yönelik hüküm 1 Nisan 1981 öncesi sigortalı çalışmaya başlayan SSK'lıları etkilemiyor. Bu yaştan öncesi sigorta emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba dahil ediliyor. Başladıkları tarihte isterse 14 yaşında olsunlar sigortalılık başlangıç tarihi kabul edilir ve emeklilik buna göre hesaplanır.

Sigortalı başlamaya 18 yaşından önce başlayanlar EYT'den nasıl yararlanacak?

18 yaş öncesinde sigorta girişi emeklilik şartlarının belirlenmesinde dikkate alınır. Örneğin Ocak 1982 doğumlu bir kişi, Ocak 1999 tarihinde SSK'lı çalışmaya başladı. Bu kişi henüz 18 yaşını doldurmamakla beraber Eylül 1999 öncesi yapılan sigorta girişi nedeniyle EYT'ten yararlanabilecek. Eylül 1999 öncesinde yapılan sigorta girişi EYT düzenlemesinden yararlan hakkı sağlayacak.

EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar
EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar

EYT e-Devlet başvuru sorgulaması yaş şartı olmaksızın emekli olacak yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemede yaş sınırının olmadığını şartları yerine getirenlerin emekli olacağını açıklamasının ardından, gözler Meclis'e çevrilmişti. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te görüşülememişti. TBMM Genel Kurulu yeniden çalışmalarına başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ilişkin kanun teklifi genel kurulda kabul edidi. EYT başvurusu e devlet üzerinden yapılacak. Peki e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır? İşte adım adım e- Devlet emeklilik başvurusu.


#EYT
#eyt prim
#eyt emeklilik şartları
30 dakika önce
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18 yaşından önce sigortalı olan EYT’li sayılır mı?
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