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EYT emeklilik prim gün sayısı
Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Kanun teklifi bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme hayata geçtikten sonra hak sahipleri, emeklilik için başvuru yapabilecek.
Görüşmelerde ilgili bakanlıkların, işçi ve işveren kuruluşlarının dernek ve platformlarından da temsilciler olacak. Kanun teklifi komisyon görüşmelerinin ardından Genel Kurul'a getirilecek.
Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve gerekli prim gün şartını sağlayanlar düzenlemeden faydalanacak. SSK'lı EYT'liler 5 bin-5 bin 975 gün arasında değişen prim günleriyle emekli olabilecek. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki kadınlar 7 bin 200, erkekler ise 9 bin prim günüyle yasadan yararlanabilecek.
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. 'EYT'de kademeli prim şartı' iddialarına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu cevap verdi.
Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bu, büyük bir müjde; bu müjdeyi sevinçle karşılayan milyonlarca çalışanımız var ancak bunu değersizleştirmek, amacından saptırmak isteyen, hakikate iftira atarak gerçekliği örtmeye çalışanlar da var. Bu da 'teklifle yeni bir şart getirildiği' yalanı. Bu, apaçık bir yalan. Ortaya koyduğumuz teklifle yeni şart yani 'kademeli prim şartı' getirildiği sözü iftiradır, yalandır, teklif sahiplerine bühtandır.
Teklifimizde hiçbir eksiklik yok. Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.”
Başvurular, kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.
EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.