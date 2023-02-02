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AK Parti’den EYT'de kademeli prim şartı iddialarına flaş açıklama!

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Meclis Başkanlığı'na sunulan düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınıyor. Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve gerekli prim gün şartını sağlayanlar düzenlemeden faydalanacak. 'EYT'de kademeli prim şartı' iddialarına AK Parti'den açıklama geldi. Peki EYT’de kademeli prim şartı var mı? EYT'de ilk maaş ne zaman?

13:39 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
EYT emeklilik prim gün sayısı

EYT emeklilik prim gün sayısı

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Kanun teklifi bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme hayata geçtikten sonra hak sahipleri, emeklilik için başvuru yapabilecek.

Görüşmelerde ilgili bakanlıkların, işçi ve işveren kuruluşlarının dernek ve platformlarından da temsilciler olacak. Kanun teklifi komisyon görüşmelerinin ardından Genel Kurul'a getirilecek.

EYT emeklilik prim gün sayısı kaç?

Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve gerekli prim gün şartını sağlayanlar düzenlemeden faydalanacak. SSK'lı EYT'liler 5 bin-5 bin 975 gün arasında değişen prim günleriyle emekli olabilecek. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki kadınlar 7 bin 200, erkekler ise 9 bin prim günüyle yasadan yararlanabilecek.

Muhammet Emin Akbaşoğlu

EYT’de kademeli prim şartı var mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. 'EYT'de kademeli prim şartı' iddialarına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu cevap verdi.

Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bu, büyük bir müjde; bu müjdeyi sevinçle karşılayan milyonlarca çalışanımız var ancak bunu değersizleştirmek, amacından saptırmak isteyen, hakikate iftira atarak gerçekliği örtmeye çalışanlar da var. Bu da 'teklifle yeni bir şart getirildiği' yalanı. Bu, apaçık bir yalan. Ortaya koyduğumuz teklifle yeni şart yani 'kademeli prim şartı' getirildiği sözü iftiradır, yalandır, teklif sahiplerine bühtandır.

Teklifimizde hiçbir eksiklik yok. Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.”

EYT başvurusu

EYT’de başvurular ne zaman yapılacak?

Başvurular, kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

EYT ilk maaşları ne zaman yatacak?

EYT maaşları ne zaman ödenecek?

  • Herkesin merak ettiği 'EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak' sorusunun cevabını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan canlı yayında EYT'de ilk maaşın şubat ya da martta yatırılacağını açıkladı. Erdoğan, “EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis’e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz.” dedi.

Yıpranma hakkı EYT yolunu açıyor mu? İşte emeklilikte yıpranma payı olan meslekler
Yıpranma hakkı EYT yolunu açıyor mu? İşte emeklilikte yıpranma payı olan meslekler

EYT emeklilik düzünlemesi için 2 milyon 250 bin kişinin gözü kulağı Meclis’te. Yaş sınırı olmaksızın 1999 yılı öncesi işe geren ve prim gün sayısını ve çalışma yılını tamamlayanlar emekli olacak. EYT ile emekli olmayı az bir farkla kaçıranlar nasıl emekli olacaklarının yolunu ararken, EYT için gün kazanıp, yaşı geri çekmek de mümkün. Bunun bir yolu askerlik ve doğum borçlanması olurken, bir başka yolu ise yıpranma payı yöntemi. Bir yılda 360 gün çalışıyor. Bunun üzerine de 90 gün yıpranma payı alıyor, yani 360 gün çalışsa da SGK bunu 450 gün olarak kabul ediyor. Yıpranma hakkı verilen 45 iş kolu bulunmaktadır. Peki EYT emeklilik için yıpranma payı olan meslekler hangileri? EYT yıpranma payı olan meslek kodları nedir? İşte emeklilikte yıpranma payı olan meslekler ve haberin diğer detayları.


#EYT
#eyt prim şartı
#eyt son dakika
1 saat önce
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AK Parti’den EYT'de kademeli prim şartı iddialarına flaş açıklama!
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