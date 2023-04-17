Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yakın takip ettiği Fed faiz kararı bu ay gerçekleştirilmeyecek. Bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı mayıs ayı içerisinde düzenlenecek. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Fed faiz toplantısı tarihleri...
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2023 yılındaki üçüncü FED faiz toplantısı 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 3 Mayıs günü duyurulacak.
Fed faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?
AA'nın haberine göre; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların ülke ekonomisine etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Söz konusu belirsizliklerin para piyasalarındaki fiyatlamalara da yansıdığını aktaran analistler, Fed'in gelecek toplantıda yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının, yüzde 45 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesinin beklendiğini dile getirdi. Öte yandan, istihdam raporu öncesinde Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürdü.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ederken Fed'in enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.
2023 FED faiz toplantı tarihleri
31 Ocak - 1 Şubat (Yapıldı)
21-22 Mart (Yapıldı)
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık