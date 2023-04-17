EYT'nin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açıldı. AK Parti’nin seçim beyannamesinde yeni emeklilik reformuna vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 2000 sonrası sigorta girişi olanları da emeklilik heyecanı sardı. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek. 2000 sonrası işe girenler için yeni bir emeklilik sistemi gelecek. Bağ-Kur-SSK prim eşitlemesi ile erken emeklilik imkanı doğacak. Peki, 2000 sonrası için düzenleme ile yeni emeklilik sistemi ne zaman çıkacak? 2000 ve sonrası için emeklilik şartları neler?