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FED faiz kararı ne zaman, bu ay açıklanacak mı?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesi, döviz, borsa, emtia ve kripto para yatırımcılarının bekleyişi sürüyor. Piyasalar Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak Fed faiz kararına kilitlendi. Fed toplantı takvimine göre bu sene yapılacak 6 toplantı kaldı. FED faiz kararı nisan ayında açıklanmayacak. Bir sonraki toplantı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve 3 Mayıs akşamı kritik faiz kararı açıklanacak. Peki Fed’in faiz kararı ne yönde?

15:28 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yakın takip ettiği Fed faiz kararı bu ay gerçekleştirilmeyecek. Bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı mayıs ayı içerisinde düzenlenecek. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Fed faiz toplantısı tarihleri...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2023 yılındaki üçüncü FED faiz toplantısı 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 3 Mayıs günü duyurulacak.

Fed faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

AA'nın haberine göre; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların ülke ekonomisine etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Söz konusu belirsizliklerin para piyasalarındaki fiyatlamalara da yansıdığını aktaran analistler, Fed'in gelecek toplantıda yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının, yüzde 45 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesinin beklendiğini dile getirdi. Öte yandan, istihdam raporu öncesinde Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürdü.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ederken Fed'in enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

2023 FED faiz toplantı tarihleri

31 Ocak - 1 Şubat (Yapıldı)

21-22 Mart (Yapıldı)

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık


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#Fed faiz kararı
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