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Dev yatırım bankası Goldman Sachs, Fed’in faiz indirimi tahminini açıkladı

Dev yatırım bankası Goldman Sachs, Fed’in faiz indirimi tahminini açıkladı

11:1713/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fed ne zaman faiz indirecek?
Fed ne zaman faiz indirecek?

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayı politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Şimdi gözler Fed’in faizi indireceği tarihte. ABD’li dev yatırım bankası Goldman Sachs Fed’e ilişkin faiz indirimi tahmininde bulundu.

ABD Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi. Şimdi gözler bir sonraki faiz toplantısı tarihinde. Fed ne zaman faiz indirecek?

Fed faizi ne zaman indirir?

ABD ekonomisi küresel piyasaları yakından ilgilendiriyor. Dev yatırım bankası Goldman Sachs, Fed’in ne zaman faiz indirimine başlayacağına dair tahminde bulundu.

ABD ekonomisine yönelik enflasyon karmaşası, gümrük vergisi krizi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a hakaretleri piyasa oyuncuları tarafından titizlikle inceleniyor. Goldman Sachs, Fed’in faiz indirimi tahminini Temmuz ayından Aralık ayına çekti. Banka resesyon ihtimalini de yüzde 35’e düşürdü.

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