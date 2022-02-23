Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, hangi kanalda, Şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, ilk maçında kendi evinde 3-2 mağlup olduğu Slavıa Prag'a konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler Fenerbahçe Slavia Prag maçının ayrıntılarını merak ediyor.
FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?
24 Şubat Perşembe günü Eden Arena'da oynanacak zorlu Slavia Prag - Fenerbahçe maçı TSİ 23.00'te başlayacak.
FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Slavia Prag karşılaşması Exxen dijital platformundan canlı bir şekilde yayınlanacak.