Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nin 5. haftasında deplasmanda Nordsjaelland’a 6-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, “Bize yakışmayan bir mağlubiyet elde etik. Çok üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. İstanbul’daki Spartak Trnava maçında Fenerbahçe Futbol Takımı kendisine yakışanı yapacaktır ve bu grupta çıkacağız. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Bu akşam istediklerimizi yapamadık, sonuçta mağlup olduk. Bize yakışmadı. Bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz” ifadelerini kullandı.