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Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hezimeti! İsmail Kartal özür diledi

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Nordsjaelland ile Fenerbahçe takımları Right to Dream Park'ta karşılaştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland karşısında aldıkları farklı mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi.

09:53 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
İsmail Kartal

İsmail Kartal

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, tarihteki en ağır yenilgilerinden birisi alırken liderliği de kaybetti.

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçının özeti

Right to Dream Park'ta oynanan mücadelede 21 ve 25. dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin 43. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-1 geride gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-lacivertli takım, oyunu rakip yarı alana yıksa da pozisyonlardan faydalanamadı.

Nordsjaelland, Fenerbahçe savunmasını az adamla yakaladığı pozisyonda 55. dakikada Nygren'le golü buldu. 57. dakikada Batshuayi'nin kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle sayılmazken, Danimarka ekibi 66. dakikada Rasmussen'le dördüncü golü buldu.

Özellikle savunmada büyük aksamalar yaşayan sarı-lacivertli ekip, 75. dakikada kalesinde beşinci golü gördü.

Nygren, 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin üçüncü, takımının altıncı golüne imza attı: 6-1.

Fenerbahçe, Ludogorets'in Spartak Trnava'yı 2-1 yenmesiyle grupta üçüncü sıraya geriledi.

Teknik Direktör İsmail Kartal Özür Diledi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nin 5. haftasında deplasmanda Nordsjaelland’a 6-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, “Bize yakışmayan bir mağlubiyet elde etik. Çok üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. İstanbul’daki Spartak Trnava maçında Fenerbahçe Futbol Takımı kendisine yakışanı yapacaktır ve bu grupta çıkacağız. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Bu akşam istediklerimizi yapamadık, sonuçta mağlup olduk. Bize yakışmadı. Bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz” ifadelerini kullandı.



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