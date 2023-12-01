Nordsjaelland-Fenerbahçe: 6-1

UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland, sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1 kazandı. Bu yenilgi sonrasında sarı-lacivertli takım, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

Nordsjaelland'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Lucas Hey, 25. dakikada Daniel Svensson, 55, 75 ve 84. dakikalarda Benjamin Nygren ve 66. dakikada Christian Rasmussen kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 43. dakikada Batshuayi kaydetti.