Nordsjaelland-Fenerbahçe: 6-1

Karşılaşmadan kareler
UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland, sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1 kazandı. Bu yenilgi sonrasında sarı-lacivertli takım, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.
Nordsjaelland'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Lucas Hey, 25. dakikada Daniel Svensson, 55, 75 ve 84. dakikalarda Benjamin Nygren ve 66. dakikada Christian Rasmussen kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 43. dakikada Batshuayi kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Nordsjaelland puanını 10'a yükseltirken, Fenerbahçe ise 9 puanda kaldı.
Nordsjaelland-Fenerbahçe maçının özeti
6'ncı dakikada solda topla buluşan Diomande'nin ceza yayı önünden vuruşunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
13'üncü dakikada ceza sahasında Svensson'un pası Fenerbahçe savunmasından döndü. Dönen topla Diomande buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
15'inci dakikada Diomande'nin ara pasında Villadsen, kale sahası önünde Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Livakovic gole izin vermezken dönen topu Rasmussen tamamladı. Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çevirdi.
21'inci dakikada Nordsjaelland öne geçti. Tverskov'in pasında topla buluşan Hey, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
25'inci dakikada Nordsjaelland farkı 2'ye çıkardı. Diomande'nin sağdan pasında topla buluşan Svensson'un penaltı noktasına yakın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
27'nci dakikada Osayi-Samuel'in sağdan ortasında Batshuayi'nin yakın mesafeden dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.
31'inci dakikada soldan kazanılan kornet atışını Szymanski kullandı. Bu oyuncunun kale sahası önünde gönderdiği ortaya İsmail yüksek kafa ile vurdu. Kaleci Eriksson köşeye giden topu son anda kornere tokatladı.
41'inci dakikada Kent'in soldan ceza sahasına pasında topla buluşan Cengiz Ünder'in sert vuruşunda kaleci Eriksson ayaklarıyla gole engel oldu.
43'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Tadic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sona erdi.
46'ncı dakikada Schjelderup'un vuruşunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53'üncü dakikada Cengiz'in sağdan pasında topla buluşan Szymanski'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
55'inci dakikada Nordsjaelland farkı yeniden 2'ye çıkardı. Nagalo'nun pasında topla buluşan Nygren'in ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
66'ncı dakikada Nordsjaelland farkı 3'e çıkardı. Schjelderup'un ceza sahası içi sağından vuruşunda kaleci Livakovic'ten dönen topla buluşan Rasmussen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.
75'inci dakikada Nordsjaelland farkı 4'e çıkardı. Nagalo'un pasında topla buluşan Nygren'in rakiplerini geçerek ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-1.
84'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Harder son çizgiye indikten sonra içeriye çevirdi. Ceza sahasındaki Nygren'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-1.
Mücadele 6-1 sona erdi.