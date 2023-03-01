Fenerbahçe Opet - Azoty Chemik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek.
FENERBAHÇE OPET - AZOTY CHEMİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
FENERBAHÇE OPET - AZOTY CHEMİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu Fenerbahçe Opet - Grupa Azoty Chemik rövanş karşılaşması
2 Mart Perşembe saat 18.30
’da başlayacak. Maç
TİVİBU SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.
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2 saat önce
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek
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