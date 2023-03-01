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Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik ekibiyle karşılaşacak. Mücadeleyi Alman hakem Benedikt Geukes ile Fransız Olivier Guillet yönetecek. Polonya'nın Szczecin kentinde oynanan ilk maçta sarı-lacivertliler rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Peki Fenerbahçe Opet - Grupa Azoty Chemik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları.

11:52 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe Opet - Azoty Chemik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet - Azoty Chemik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek.

FENERBAHÇE OPET - AZOTY CHEMİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu Fenerbahçe Opet - Grupa Azoty Chemik rövanş karşılaşması
2 Mart Perşembe saat 18.30
’da başlayacak. Maç
TİVİBU SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Fenerbahçe Opet
#Grupa Azoty Chemik
#Voleybol
#CEV Şampiyonlar Ligi
#TİVİBU SPOR
2 saat önce
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Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek
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