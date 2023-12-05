FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇINDAKİ POZİSYON PENALTI MI?
Mücadele sonrası yayıncı kuruluşun beIN Trio programında eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasında yaşanan pozisyonları değerlendirdi.
DENİZ ÇOBAN
Şimdi bu pozisyonda Osayi, topa hamle yaparken siyahlı krampon topu sağ ayağıyla dışarıya doğru çekiyor. Siyahlı krampon, topu dışarıya doğru çekiyor fakat Osayi de topa doğru hamle yapıyor ve tabirim doğruya topa doğru sıçrayarak gidiyor. Diğer açılardan da göreceğiz ki kramponunun bence topuğuyla küsurat bir teması var ve topa hız veriyor fakat bu hamleyi sol ayağıyla yaparken...
Kırmızılı oyuncuyu da beraberinde götürüyor. Evet, topla oynamış olmak bir kriterdir ama topla oynadım ve sonra da istediğimi yaparım diye de bir durum yoktur. Mesela sol ayağınızla topa vurdunuz, kayarken de rakibi sol ayağınızla süpürdünüz. Kabul edilebilir ama sol ayağınızla topa vuruyorsunuz ve sağ dizinizi dışarıya doğru açıp beraberinde rakibi de götürüyorsunuz. Ben bu hamlenin kontrolsüz bir hamle olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar sol ayağıyla topa hamle yapsa da sağ ayağıyla rakibi götürdüğünü, sağ ayağıyla yaptığı hamlenin bir faul olduğunu düşünüyorum. Elbette bu, sahadaki hakemin kararı. Bu, hakem yorumuna muhtaç bir pozisyon. Hakem, burada beyazlı oyuncu topla oynadı ve bir ihlal yok diye bir yorum yaptıysa hakemin takdir alanına girer, itiraz etmem ama benim fikrim penaltı verilse çok daha doğru olurdu. Sol ayağıyla topa uzanmaya çalışırken ben bunu oynama olarak bile kabul etmem. Küsurat bir şekilde topa dokunuyor ama sağ diziyle de, hem de hiç alakasız diziyle de korunaksız bir şekilde kayıp beraberinde rakibini de götürüyor. Ben burada bir penaltı kararının çıkmasını daha doğru bulurum ama hakemin yorum alanında bir pozisyon olduğunu da söylerim. Video yardımcı hakemin karışabileceği bir pozisyon değil. Bugün hakemin maçta verdiği 3 ya da 4 tane kritik karar var. Öyle pozisyonlar ki... Ben penaltı diyeceğim belki sizden birisi penaltı değil diyecek, belki biz üçümüz penaltı diyeceğiz ama bizim gibi yorum yapan ya da futbolla iştigal eden kişiler tam tersini düşünecek. Birçoğu sana göre, bana göre pozisyonlardı ve sahada çözülmesi gereken pozisyonlardı. Video yardımcı hakeme iş bırakmayacak pozisyonlardı, hakem takdirine muhtaç pozisyonlardı. Bunun da onlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ama ben, penaltı verilmesini çok daha doğru bulurdum bu pozisyonda.
BÜLENT YILDIRIM
Yani gerçekten zor bir pozisyon. İstisna olacak pozisyonlardan bir tanesi. Gerçekten karmaşık. Aynen ifade ettiği gibi sol tabanla topu hızlandırma var ancak sorulacak çok basit bir soru var; bu dikkatli bir müdahale mi? Hayır. Ceza alanında topa böyle atlanır mı? Hayır. Sağ dizinizle rakibinizi düşürdünüz mü? Evet.
Velev ki bu temastan sonra şurada avantajı beklediğini varsayalım dışarıya hemen penaltıyı verebilirsiniz.
Ben bu pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hamlenin çok hızlı, süratli ve dikkatsiz olduğunu düşünüyorum.
BAHATTİN DURAN
Evet, yani gerçekten çok zor bir pozisyon. Ben, burada maçın hakemine şöyle hak veriyorum; çok çalışmış bu pozisyonda doğru yeri almak için, mümkün olduğunca doğru yere gelmiş o yüzden ben hakemin kararına saygı duyuyorum. Saha içindeki hakemin kararına %100 saygı duyuyorum fakat sizin de anlattığınız nedenlerle...
Bir, topa çok net bir müdahale olmaması. Topa müdahalesi var mı? Var. Bu, videodan da kanıtlanabiliyor. Tabanının altıyla topa Osayi'nin bir müdahalesi var. Burada hakem kararını desteklerim ama şu geliş, sağ dizini kaldırması, rakibini bozması ile burada penaltı verseydi yani... Ben penaltıya daha yakınım. Penaltı mı, değil mi konusunda daha fazla penaltıya... Bu kesin penaltı olarak oy kullanmıyorum ama penaltıya daha yakınım. Hakemin kararına da mümkün olduğunca yaklaştığı için saygı duyuyorum ama penaltıya daha yakınım.