Fenerbahçe

Kırmızılı oyuncuyu da beraberinde götürüyor. Evet, topla oynamış olmak bir kriterdir ama topla oynadım ve sonra da istediğimi yaparım diye de bir durum yoktur. Mesela sol ayağınızla topa vurdunuz, kayarken de rakibi sol ayağınızla süpürdünüz. Kabul edilebilir ama sol ayağınızla topa vuruyorsunuz ve sağ dizinizi dışarıya doğru açıp beraberinde rakibi de götürüyorsunuz. Ben bu hamlenin kontrolsüz bir hamle olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar sol ayağıyla topa hamle yapsa da sağ ayağıyla rakibi götürdüğünü, sağ ayağıyla yaptığı hamlenin bir faul olduğunu düşünüyorum. Elbette bu, sahadaki hakemin kararı. Bu, hakem yorumuna muhtaç bir pozisyon. Hakem, burada beyazlı oyuncu topla oynadı ve bir ihlal yok diye bir yorum yaptıysa hakemin takdir alanına girer, itiraz etmem ama benim fikrim penaltı verilse çok daha doğru olurdu. Sol ayağıyla topa uzanmaya çalışırken ben bunu oynama olarak bile kabul etmem. Küsurat bir şekilde topa dokunuyor ama sağ diziyle de, hem de hiç alakasız diziyle de korunaksız bir şekilde kayıp beraberinde rakibini de götürüyor. Ben burada bir penaltı kararının çıkmasını daha doğru bulurum ama hakemin yorum alanında bir pozisyon olduğunu da söylerim. Video yardımcı hakemin karışabileceği bir pozisyon değil. Bugün hakemin maçta verdiği 3 ya da 4 tane kritik karar var. Öyle pozisyonlar ki... Ben penaltı diyeceğim belki sizden birisi penaltı değil diyecek, belki biz üçümüz penaltı diyeceğiz ama bizim gibi yorum yapan ya da futbolla iştigal eden kişiler tam tersini düşünecek. Birçoğu sana göre, bana göre pozisyonlardı ve sahada çözülmesi gereken pozisyonlardı. Video yardımcı hakeme iş bırakmayacak pozisyonlardı, hakem takdirine muhtaç pozisyonlardı. Bunun da onlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ama ben, penaltı verilmesini çok daha doğru bulurdum bu pozisyonda.