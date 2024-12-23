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ABD'de korkunç olay: Metroda uyurken ateşe verilen kadın feci şekilde can verdi

ABD'de korkunç olay: Metroda uyurken ateşe verilen kadın feci şekilde can verdi

00:5323/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
AA
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ABD'nin New York kentindeki Coney Island-Stillwell Avenue metro istasyonunda bir kadın uyurken, kimliği belirsiz bir adam tarafından ateşe verildi. Kadın, olay yerinde ağır şekilde yaralanarak hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.

ABD'nin New York Brooklyn'deki Coney Island-Stillwell Avenue durağında metro vagonunda bulunan bir kadının yanarak hayatını kaybettiği bildirildi. 

 New York Polis Departmanı, kadının trende uyuduğu sırada başka bir adamın onu ateşe vermiş olması ihtimalinden şüphelenildiğini belirtti. 

Olayın ardından inceleme başlatılırken, istasyon güvenlik şeridi ile kapatıldı.

#ABD
#Metro
#Cinayet

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