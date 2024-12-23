ABD'de korkunç olay: Metroda uyurken ateşe verilen kadın feci şekilde can verdi

ABD'nin New York kentindeki Coney Island-Stillwell Avenue metro istasyonunda bir kadın uyurken, kimliği belirsiz bir adam tarafından ateşe verildi. Kadın, olay yerinde ağır şekilde yaralanarak hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.

1 /12 ABD'nin New York Brooklyn'deki Coney Island-Stillwell Avenue durağında metro vagonunda bulunan bir kadının yanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

2 /12 New York Polis Departmanı, kadının trende uyuduğu sırada başka bir adamın onu ateşe vermiş olması ihtimalinden şüphelenildiğini belirtti.

3 /12 Olayın ardından inceleme başlatılırken, istasyon güvenlik şeridi ile kapatıldı.

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