ABD'nin sır gibi sakladığı 'kıyamet planı' ortaya çıktı: İşte Trump'ın kaçış rotası ve gizli sığınağı...

İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesle birlikte bölge sakinleşmiş görünse de ABD’de dikkat çeken bir hareketliliğin başladığı iddia ediliyor. Öyle ki, dış basında Amerikan hükümetinin yıllardır gizli tuttuğu “Kıyamet Planı” yeniden gündeme geldi. Plana göre, olası bir nükleer savaşta eski Başkan Trump ve üst düzey yöneticiler, yer altındaki özel sığınaklara alınacak ve ülke bu merkezlerden yönetilecek.

1 /9 Ortadoğu’da sağlanan ateşkesin ardından gözler bu kez ABD’ye çevrildi. Amerikan yönetiminin nükleer savaş gibi durumlara karşı hazırladığı “Kıyamet Planı” bir kez daha konuşuluyor. Trump ve diğer yöneticilerin hangi sığınaklara taşınacağı, kriz anında devletin nasıl işleyeceği gibi detaylar, yeniden gündemde. Özellikle “Kıyamet Uçağı”nın son uçuşu dikkat çekti.

2 /9 İsrail ile İran arasında günler süren çatışmaların ardından gelen ateşkes, bölgede tansiyonu bir nebze olsun düşüşe geçirdi. Ancak ABD cephesinde iddiaya göre; sessiz bir hareketlilik başladı. Amerikan hükümetinin yıllardır üzerinde çalıştığı “Kıyamet Planı”, bir kez daha gündeme geldi.

3 /9 Daily Mail’in haberine göre bu planın asıl adı “COOP” yani “Operasyonların Sürekliliği Planı”. Amaç, nükleer bir saldırı veya büyük çaplı bir kriz anında ABD yönetiminin işleyişini kesintisiz sürdürmek.

4 /9 Plana göre Trump ve üst düzey yetkililer, nükleer saldırıya dayanıklı özel sığınaklara taşınacak. Bu sığınaklar arasında Virginia’daki Mount Weather, Pennsylvania’daki Raven Rock ve Colorado’daki Cheyenne Mountain bulunuyor.

5 /9 Bu planın yeniden konuşulmasına neden olan gelişme ise ABD’nin “Kıyamet Uçağı” olarak bilinen Boeing E-4B model uçağının tekrar havalanması oldu.

6 /9 17 Haziran’da Louisiana’dan Maryland’a uçan bu uçak, olası bir nükleer saldırı durumunda başkomutanlık görevini üstleniyor. Sadece dört gün sonra ABD, İran’daki üç nükleer tesisi hedef aldı.

7 /9 Bu gelişme, planın devreye alınabileceği iddialarını artırdı.

COOP’un hedefi halkı değil, yönetim kadrosunu korumak. Kriz anında devletin başta güvenlik, iletişim ve ekonomi olmak üzere kritik işlevlerini sürdürebilmesi için üst düzey yöneticilerin ve önemli belgelerin güvenli bölgelere alınması planlanıyor. Plan, 1950’li yıllarda Başkan Dwight Eisenhower döneminde hazırlandı ve her başkan döneminde geliştirildi.

8 /9 Bugün hâlâ yürürlükte olan bu strateji, sadece nükleer saldırılara değil; doğal afetler, terör saldırıları ve büyük siber tehditler gibi olaylara karşı da uygulanabilir. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), bu planın yürütülmesinde kilit rol üstleniyor.