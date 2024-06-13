|
Dünya

ABD'yi alarma geçiren görüntü: Rus donanmasından savaş gemileri Küba'nın Havana Limanı'nda

11:08 - 13/06/2024 Perşembe
DHA

Rus donanmasının Kuzey Filosu'na ait dört gemi, dün itibariyle Küba'ya ulaştı. Havana Limanı'na demirleyen gemiler arasında nükleer enerjiyle çalışan denizaltı Kazan da yer alıyor. Küba halkı gemileri meraklı bakışlarla izlerken ABD'den, "Yakından takip ediyoruz" açıklaması geldi.

1/ 15

Rus donanmasının Kuzey Filosu'ndan 4 gemi, dün itibariyle Küba'ya ulaştı. 

2/ 15

Havana Limanı'na demirleyen gemiler arasında nükleer enerjiyle çalışan denizaltı Kazan'da bulunuyor.


3/ 15

Rusya Savunma Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada “Amiral Gorshkov firkateyni, nükleer denizaltı Kazan, kurtarma römorkörü Nikolai Chiker ve tanker Akademik Pashin bir ziyaret için Küba'ya geldi. 

4/ 15

Rus heyetine Donanma Ana Karargahı operasyon departmanı başkanı Koramiral M.A. Neupokoev başkanlık ediyor” denildi. 

5/ 15

Rus mürettebatın Küba'da bir dizi protokol etkinliğine katılacağı, dinlenme ve yerel turistik mekanları tanıma fırsatı bulacağı vurgulandı.

6/ 15

Rus donanma müfrezesinin limana yaklaşmanın ardından Devrimci Silahlı Kuvvetler, San Carlos de La Cabana Kalesi'nden top ateşiyle filoyu karşıladı.

7/ 15

Kübalılar, ellerinde cep telefonları ve meraklı bakışlarla Rus savaş gemilerini izledi.

8/ 15

ABD'nin gözü Rus filosunun üzerinde


ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM), Rus filosunu izlemek için bölgede 3 muhrip ve 1 denizaltı keşif uçağını konuşlandırdı.

9/ 15

Küba'yı en son Amiral Gorshkov Fırkateyni öncülüğündeki Rus filosu 25 Haziran 2019'da ziyaret etmişti.

10/ 15
11/ 15
12/ 15
13/ 15
14/ 15
15/ 15
#Küba
#ABD
#Rusya
#donanma
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS önlisans başvuru takvimi ve güncel sınav tarihi netleşti