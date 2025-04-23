Bir bölge Kızamık Salgını için alarmda: Vaka sayısı 624'e yükseldi, aşısızlar yoğun bakımda

Son beş gün içinde 27 yeni vaka doğrulanırken, hastaların neredeyse tamamının aşılanmamış kişilerden oluştuğu bildirildi. Bu durum, aşı karşıtlığı ya da aşıya erişimdeki sıkıntıların salgında ne denli etkili olduğunu gözler önüne seriyor.





Salgından en çok etkilenen kesim ise 5 ila 17 yaş arasındaki çocuk ve gençler. Onları 4 yaş ve altındaki küçük çocuklar takip ediyor. Şu ana kadar en az 64 kişi hastaneye kaldırılmış durumda. Bu durum, salgının hafife alınamayacak bir halk sağlığı tehdidine dönüştüğünü net biçimde ortaya koyuyor.