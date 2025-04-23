Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Bir bölge Kızamık Salgını için alarmda: Vaka sayısı 624'e yükseldi, aşısızlar yoğun bakımda

Bir bölge Kızamık Salgını için alarmda: Vaka sayısı 624'e yükseldi, aşısızlar yoğun bakımda

Tuba Fıçıcı
11:4223/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Batı Teksas'taki kızamık salgını şu ana kadar 624 vakaya ulaştı ve son beş günde 27 yeni enfeksiyon doğrulandı. Salı günü Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı (DSHS) tarafından yayınlanan yeni verilere göre, vakaların neredeyse tamamı aşılanmamış kişilerden oluşturuyor.&nbsp;</p>
Batı Teksas'taki kızamık salgını şu ana kadar 624 vakaya ulaştı ve son beş günde 27 yeni enfeksiyon doğrulandı. Salı günü Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı (DSHS) tarafından yayınlanan yeni verilere göre, vakaların neredeyse tamamı aşılanmamış kişilerden oluşturuyor.

2000 yılında kızamığın ülke genelinde ortadan kaldırıldığını duyuran ABD’de yeni bir salgın patlak verdi. Batı Teksas’ta başlayan ve hızla yayılan kızamık salgını, sadece vaka sayısıyla değil, yayılma hızı ve etki alanıyla da endişe veriyor. Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı’nın (DSHS) 22 Nisan Salı günü yayımladığı verilere göre, eyaletteki kızamık vakası sayısı 624’e ulaştı.

Son beş gün içinde 27 yeni vaka doğrulanırken, hastaların neredeyse tamamının aşılanmamış kişilerden oluştuğu bildirildi. Bu durum, aşı karşıtlığı ya da aşıya erişimdeki sıkıntıların salgında ne denli etkili olduğunu gözler önüne seriyor.


Salgından en çok etkilenen kesim ise 5 ila 17 yaş arasındaki çocuk ve gençler. Onları 4 yaş ve altındaki küçük çocuklar takip ediyor. Şu ana kadar en az 64 kişi hastaneye kaldırılmış durumda. Bu durum, salgının hafife alınamayacak bir halk sağlığı tehdidine dönüştüğünü net biçimde ortaya koyuyor.

New Mexico sınırındaki Gaines County, salgının merkezi konumunda. Şu ana kadar yalnızca bu bölgede 386 vaka tespit edilirken bu, toplam vaka sayısının yüzde 60’tan fazlasının tek bir bölgede yoğunlaştığı anlamına geliyor.


Salgının Teksas’la sınırlı kalmadığı da açık. Montana, Louisiana, Missouri ve Virginia gibi eyaletler de 2025 yılı içindeki ilk kızamık vakalarını bu hafta rapor etti. Özellikle Montana’daki durum dikkat çekici: Eyalette 35 yıl aradan sonra ilk kez kızamık vakası kaydedildi. Gallatin Şehir-İlçe Sağlık Departmanı, bu vakaların Montana dışındaki temaslar sonucu ortaya çıktığını açıkladı.

Indiana’da ise daha önce bildirilen bir kızamık salgınıyla bağlantılı iki yeni vaka tespit edildi ve toplam sayı sekize yükseldi.


Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Cuma günü itibarıyla ülkede 24 farklı eyalette toplam 800 kızamık vakasının doğrulandığını duyurdu. Bu eyaletler arasında Alaska’dan Florida’ya, New York’tan California’ya kadar geniş bir coğrafi dağılım söz konusu.

CDC’nin dikkat çektiği en önemli noktalardan biri ise şu: Ülke genelindeki doğrulanmış vakaların yaklaşık %97’si ya hiç aşı yaptırmamış ya da aşı durumu bilinmeyen bireylerde görülüyor. Yalnızca %1’i tek doz aşılı, %2’si ise çift doz aşılı kişilerden oluşuyor. Bu veriler, MMR (kızamık-kabakulak-kızamıkçık) aşısının ne denli etkili olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

CDC, çocukların ilk doz aşıyı 12-15 aylıkken, ikinci dozu ise 4-6 yaş arasında alması gerektiğini belirtiyor. Tek doz aşının kızamığa karşı %93, iki dozun ise %97 oranında koruma sağladığı da verilerle sabit.

Salgın Devam Ederse Ne Olur?


Uzmanlar, kızamık salgınının bir yıl veya daha uzun sürmesi halinde ABD’nin "kızamığın ortadan kaldırıldığı ülke" statüsünü kaybedebileceğini belirtiyor. Bu statünün kaybedilmesi, uluslararası seyahatlerde aşı zorunluluklarını artırabileceği gibi, halk sağlığı yatırımları ve güvenlik politikalarında da önemli değişimlere neden olabilir.

Salgının ilk vakaları Ocak 2025’te görülmeye başlandı. O tarihten bu yana sadece Teksas değil, ülkenin dört bir yanı bu hızla yayılan hastalığın tehdidi altında. CDC ve eyalet sağlık kurumları, vatandaşları acilen aşı olmaya çağırıyor.

Kızamık, çoğu kişi için geçmişte kalmış bir hastalık gibi görünse de, aşılama oranlarının düşmesiyle nasıl hızla geri dönebileceğini bu salgın açıkça gösteriyor. Bilimsel verilere göre aşı güvenli ve etkili.

Salgının yayılmasını durdurmak ve benzer krizlerin önüne geçmek için aşılama kampanyalarının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor.

#kızamık
#kızamık salgını
#abd
#son dakika
#vaka
#vaka sayısı
#kızamık nedir
#kızamık belirtileri
#kızamık aşısı
#teksas
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli İSTANBUL SON DEPREMLER