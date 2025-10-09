'Büyülü' Avrupa evsizlere sahip çıkamadı: Her gece en az 1,27 milyon kişi sokakta uyuyor





NÜFUSUN YÜZDE 5'İ EVSİZ





Owen, Avrupa düzeyinde elde ettikleri yeni istatistiklerin evsizliğin kapsamını genişlettiğini ifade ederek "Artık sadece sokakta uyuyanları veya barınaklarda kalanları değil, aynı zamanda gidecek başka yeri olmadığı için ailesi veya arkadaşlarıyla kalan kişileri de bu tanıma dahil ediyoruz. Bu da AB nüfusunun neredeyse yüzde 5’inin yaşamı boyunca bir tür evsizlik yaşadığı anlamına geliyor." diye konuştu.





Bu oranların evsizliğin sanıldığından çok daha yaygın bir toplumsal sorun olduğunu gösterdiğini vurgulayan Owen, Avrupa'nın birçok kentinde durumun kötüleştiğini, Brüksel’in ise en çarpıcı örneklerden biri olduğunu anlattı.