Esed rejimi dönemine ait en büyük toplu mezar sahası olduğu düşünülen bölge görüntülendi

Cesetlerin neredeyse tamamının erkeklere ait olduğunu kaydeden Allavi, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Kadın en fazla bir ya da iki tane. Geri kalan hepsi genç veya yaşlı erkekti. Çocuk hiç görmedim. Hiç çocuk yoktu. Artık her şey bitti. Anlatmak istediğim şeyler var, eskiden söyleyemediğimiz. O zaman konuşamazdın, ortadan kaldırılırdın. Ama şimdi rejim düştü, bitti her şey."