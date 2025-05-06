ABD'nin California eyaletindeki Marin County bölgesine bağlı Inverness kasabasında yer alan Point Reyes Ulusal Deniz Kıyısı'nda, Eta Aquarid meteor yağmurunun şafak öncesi en yoğun anına ulaşmasıyla birlikte Samanyolu manzarası görüntülendi.
Bu etkileyici doğa olayı, hem gökyüzü meraklıları hem de fotoğrafçılar için unutulmaz bir deneyim sundu.
Eta Aquarid meteor yağmuru nedir?
Eta Aquarid meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşur.
Bu meteorlar, saniyede yaklaşık 65 kilometre hızla hareket eder ve genellikle uzun, parlak izler bırakır.
Her yıl nisan sonundan mayıs ortasına kadar aktif olan bu meteor yağmuru, özellikle 5-6 Mayıs tarihlerinde zirveye ulaşır.
Türkiye'den gözlem
Eta Aquarid meteor yağmuru, Türkiye'den de gözlemlenebilir; ancak, meteorların çıkış noktası olan Kova Takımyıldızı'nın konumu nedeniyle, gözlem koşulları Güney Yarımküre'ye göre biraz daha sınırlıdır.
Yine de, özellikle ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde, şafak öncesi saatlerde gökyüzüne bakarak bu doğa olayı izlenebilir.