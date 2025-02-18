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Gazze gündemiyle acil olarak toplanıyor: Arap Birliği Zirvesi'nde tarih değişikliği

Gazze gündemiyle acil olarak toplanıyor: Arap Birliği Zirvesi'nde tarih değişikliği

Semih Kara
Semih Kara
14:3518/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili skandal açıklamaları dünya genelinde tepkilere neden olurken, Arap ülkeleri de Gazze'nin geleceğini konuşmak üzere acil olarak zirve planladı. Daha önce Mısır'ın başkenti Kahire'de 27 Şubat'ta yapılması kararlaştırılan zirve, 4 Mart'a ertelendi.

Bir hafta ertelendi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, 27 Şubat'ta Kahire'de yapılması planlanan Arap Birliği Zirvesi'nin 4 Mart'a ertelendiğini açıkladı.

İki gün sonra 5 ülke toplanıyor

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, hafta başında yaptığı açıklamada zirvenin muhtemelen birkaç gün erteleneceğini belirterek, zirve öncesinde 20 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir Arap toplantısının düzenleneceğini bildirmişti.

İşte o 5 ülke

Riyad'da düzenlenecek toplantıya, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) katılacak.

'7 Ekim'den beri mesaideyiz!'

Husam Zeki, yaptığı açıklamada söz konusu 5 Arap ülkesinin 7 Ekim 2023'ten bu yana birbirleriyle koordineli çalışarak, bakanlar düzeyi dahil birçok düzeyde çok sayıda toplantı icra ettiklerini söyledi.

Filistin de davet edilebilir

Zirvenin bu kez Mısır'ın fikirleri ve önerileri konusunda kendi aralarında koordinasyon sağlamak amacıyla toplanacağını belirten Zeki, toplantıya Filistin'in de davet edilmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

'Gelişmeler sonrası kararlaştırıldı'

Zirve düzenlenmesi kararının, Filistin meselesindeki yeni ve ciddi gelişmeleri ele almak üzere zirve talebinde bulunan Filistin'in yanı sıra, Mısır'ın son günlerde Arap ülkeleriyle en üst düzeyde gerçekleştirdiği istişare ve görüşmelerin ardından alındığı aktarıldı.

Masada iki ana konu var

4 Mart'ta düzenlenmesi kararlaştırılan zirvede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerlerinden etme planı ve Gazze'deki ateşkes masaya yatırılacak.

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin zorla Ürdün ve Mısır'a gönderilmeleri gerektiğini söylemişti.

#Gazze
#Filistin
#Arap Birliği Zirvesi

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