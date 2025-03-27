Güney Kore'deki orman yangınlarında 7'nci gün: Ölü sayısı 26'ya yükseldi

16 bin 700 kişi barınaklarda kalıyor





Yangınlar nedeniyle tahliye edilen toplam kişi sayısının 37 bin 185 olduğu, 20 bin 485 kişinin ise tehlikenin geçmesinin ardından evlerine döndüğü kaydedildi. 16 bin 700 kişinin ise hala barınaklarda kaldığı açıklandı. Şimdiye dek 36 bin 9 hektarlık alanın yandığı belirtilirken, bunun 2000 yılında ülkeyi vuran ve tarihin en kötü orman yangınları olarak bilinen orman yangınlarının yol açtığı zarardan yaklaşık 13 bin hektar daha fazla olduğuna dikkat çekildi.