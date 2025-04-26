İHH'nın 2'nci İyilik Gemisi Sudan'a doğru yola çıktı: Bin 605 tonluk insani yardım malzemesi taşıyor

Gemi önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İHH Uluslararası Programlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Emre Kaya, Sudan'da devam eden insani krizin en kısa sürede sona ermesini temenni ettiklerini belirterek, "Yükleme işlemleri tamamlandıktan sonra gemimiz Port Sudan'a hareket edecek. Yardımlar orada koordine şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu sadece bir insani yardım değil, Türk halkının sevgisini ve dostluğunu da taşıyan bir iyilik yolculuğu olacak," dedi. Kaya ayrıca, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan'a toplam 211 konteyner ve 3 bin 155 ton insani yardım malzemesi ulaştırdıklarını, bu gemiyle birlikte toplam yardım miktarının 321 konteyner ve 4 bin 760 ton olacağını söyledi.