İHH'nın desteğiyle Gazze kentinde enkaz kaldırma çalışması yapıldı

13:2718/10/2025, Cumartesi
AA
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ve İsrail ordusunun sarı hata çekilmesinin ardından, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın desteğiyle Gazze kentinin Al-Tuffah, Al-Şucaiye ve Al-Durç Mahallelerinde İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı kepçelerle temizlenmeye başlandı.

#Gazze
#Filistin
#İsrail
