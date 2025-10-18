İHH'nın desteğiyle Gazze kentinde enkaz kaldırma çalışması yapıldı

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ve İsrail ordusunun sarı hata çekilmesinin ardından, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın desteğiyle Gazze kentinin Al-Tuffah, Al-Şucaiye ve Al-Durç Mahallelerinde İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı kepçelerle temizlenmeye başlandı.
