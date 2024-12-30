İki dönümlük araziyi 200 milyon dolara satıyor: Sebebini öğrenince hak vereceksiniz

ABD'nin Florida eyaletinde ismini açıklamak istemeyen bir kişi, Indian Creek'teki 1,84 dönümlük arazisini 200 milyon dolara satışa çıkardı. Arazinin bu denli pahalı olması ise milyarder Jeff Bezos'un, yakın zamanda arazinin bitişiğinde 2 mülk satın almış olması.
İsmini açıklamak istemeyen bir kişi, ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Indian Creek'teki 1,84 dönümlük arazisini 200 milyon dolara satışa çıkardı.
Yaklaşık 1,84 dönüm büyüklüğündeki arsa, “Milyarder Sığınağı” olarak bilinen suni bariyer adası Indian Creek'te bulunuyor.
Satış işlemine aracılık eden Ilya Reznik, satıcının kimliğini açıklamak istemediğini fakat fiyat konusunda pazarlık yapabileceklerini açıkladı.
Reznik "Şimdiden birkaç yer gösterdim, belli ki alıcısı bir milyarder olacak” dedi.
Arazi 200 milyon dolara satılamasa dahi Reznik bunun yine de bir rekor olacağına inanıyor. Bunun sebebi ise Jeff Bezos’un geçtiğimiz yıldan bu yana Indian Creek'te üç mülk satın alması.
Bu mülklerin ikisi, 200 milyon dolara satılığa çıkarılan arsanın bitişiğinde bulunuyor. Bezos, bu yılın başlarında satın aldığı üçüncü arsaya 87 milyon dolar ödemişti.
Reznik "Evet, 200 milyon dolar büyük bir rakam ama işin nihayetinde burayı satın alacak kişinin daha fazla ödeyeceğinden eminim. Çünkü komşusu Jeff Bezos olacak. Bezos burada müls satın almadan önce bu fiyatlar yoktu" ifadelerini kullandı.
Kayıtlara göre arazi, 2018 yılında SMM Sunny Holding LLC tarafından 27,5 milyon dolara satın alındı.
Jeff Bezos'un bilinen serveti, yaklaşık 237 milyar dolar.