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İsrail saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze'deki Filistinlilere yemek dağıtıldı

İsrail saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze'deki Filistinlilere yemek dağıtıldı

15:3023/05/2025, Cuma
AA
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürerken, uygulanan tam ambargo nedeniyle bölgede derinleşen 'insani kriz' devam ediyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürerken, uygulanan tam ambargo nedeniyle bölgede derinleşen 'insani kriz' devam ediyor. 

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere hayır kurumları tarafından yemek dağıtımı yapıldı.

Yemek alabilmek için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, izdiham oluşturdu.

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