İsrail’in saldırıları nedeniyle yer altı tünellerinde ölen rehinelerin cesetlerine ulaşmak için kazı çalışmaları sürüyor

08:2018/10/2025, Cumartesi
IHA
Hamas, İsrail ile varılan ateşkesin ardından rehine takası için İsrail’in saldırıları nedeniyle yer altı tünellerinde ölen rehinelerin cansız bedenlerine ulaşmak için çalışmalarını yürütürken, kazı çalışmaları için gerekli teçhizata ulaşılamadığını ve bundan İsrail’in sorumlu olduğunu açıkladı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’nde Barış Planı’nın uygulanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Hamas, İsrail’in yoğun saldırıları sonucunda yer altı tünellerindeki enkaz altında gömülü kalan rehinelerin cansız bedenlerini çıkarmaya yönelik çabalarını sürdürüyor. 

Filistinli kaynaklar, Han Yunus da dahil olmak üzere birçok bölgede kazı çalışmalarının yürütüldüğünü açıklarken, aynı zamanda Kızıl Haç ekiplerinin de süreci takip etmek üzere bölgeye geldiğini aktardı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, kazı çalışmalarında gerekli olan araç gereçlerin eksikliği ve İsrail’in çalışmalara destek sağlaması için özel ekipler göndermeyi reddetmesinin çalışmaları aksattığı belirtildi. 

Hamas, söz konusu imkanların sağlanmamasından ve sürecin yavaşlamasından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin sorumlu olduğunu açıkladı.

