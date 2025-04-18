İtalya'yı iki felaket birden vurdu: Bir yandan sel bir yandan heyelan

İtalya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara yol açtı. Yaşanan felaket nedeniyle en az üç kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda bölgede ciddi altyapı zararları meydana geldi.

1 /8 İtalya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelana yol açtı. Yerleşim yerleri ile yollar sular altında kaldı.

2 /8 Bazı bölgeler ulaşıma kapanırken, altyapıda büyük hasar meydana geldi. Aosta Vadisi civarında 6 bin 400 kişi elektriksiz kaldı.

3 /8 Şiddetli yağıştan en kötü etkilenen bölgeler Piedmont, Lombardiya ve Veneto oldu. Veneto bölgesindeki Vicenza kentinde araçlarıyla selden kaçmaya çalıştıkları sırada yolda meydana gelen çökme sonucu açılan çukura düşerek kaybolan 65 yaşındaki baba ve 34 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

4 /8 Torino bölgesinde ise su basan evinde mahsur kalarak boğulan 92 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.

5 /8 Po Nehri'ndeki su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle Lombardiya ve Emilia-Romagna'da kırmızı alarm verildi. Lombardiya'daki iki nokta için turuncu, 8 noktada sarı alarm yayınlandı.

6 /8 Sel ve heyelanlarla mücadelede farklı bölgelerde 700'den fazla itfaiyeci görev yapıyor.

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