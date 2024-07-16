İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi. Sicilya'da bulunan 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ, patlamayla birlikte kül ve lav püskürttü. Yanardağın özellikle "Voragine" adlı kraterinde hareketlilik gözlendi. Bu kraterden güçlü şekilde lav ve kül püskürmeye başladı. Ayrıca "Voragine" kraterinden "Yeni" krater olarak anılan diğer kratere doğru lav akışı oldu.

1 / 11 İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası'nda bulunan yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda son birkaç gündür görülen volkanik hareketlilikte artış meydana geldi.

2 / 11 Yanardağın özellikle "Voragine" adlı kraterinde hareketlilik gözlendi.



3 / 11 Bu kraterden güçlü şekilde lav ve kül püskürmeye başladı.



4 / 11 Ayrıca "Voragine" kraterinden "Yeni" krater olarak anılan diğer kratere doğru lav akışı oldu.



5 / 11 Etna yanardağı nerede?

Etna Yanardağı, Sicilya'nın doğu kıyısında, Messina ve Katanya'ya yakın aktif yanardağdır.

6 / 11 Etna Yanardağı'nın yüksekliği ne kadar? Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olan Etna Yanardağı'nın şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir.



7 / 11 Etna Yanardağı en son ne zaman patladı?

Geçtiğimiz Nisan ayında da bir patlamanın meydana geldiği Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna'da son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.



8 / 11 İşte daha önce bir çok kez patlama meydana gelen volkanik dağın görüntüleri...

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