Katil İsrail'in saldırıları sonrası Filistinliler güvenli bölgelere göç etmeye başladı

Katil İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne son 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti.
Katil İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne son 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti.
Saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Muğraka bölgesindeki Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarıyla at arabalarıyla veya yaya olarak daha güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere doğru yola çıktı.