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Katil İsrail'in saldırıları sonrası Filistinliler güvenli bölgelere göç etmeye başladı

Katil İsrail'in saldırıları sonrası Filistinliler güvenli bölgelere göç etmeye başladı

09:4618/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
AA
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Katil İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne son 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti.

Katil İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne son 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti.

Saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Muğraka bölgesindeki Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarıyla at arabalarıyla veya yaya olarak daha güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere doğru yola çıktı.

#Gazze
#İSrail
#Filistin

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