Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şahbaz Şerif'ten 'iş birliğini daha ileriye taşıma' vurgusu

18:2317/04/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'de bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti. İki lider, İran’daki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan kabulde, iki ülke arasındaki iş birliğini enerji, ticaret, savunma başta olmak üzere birçok alanda daha ileriye taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2026) için Türkiye’de bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti.

Liderler, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri başta olmak üzere, İran’daki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanımız kabulde, iki ülke arasındaki iş birliğini enerji, ticaret, savunma başta olmak üzere birçok alanda daha ileriye taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışma sürecinde ilk günden bu yana barışın tarafında olmaya devam ettiğini, Pakistan’ın ateşkesin sağlanmasındaki gayretlerinin ve başarısının tüm dünyanın takdirini kazandığını, İran’da barışa ulaşana kadar ateşkesin uzatılması için çalışacağımızı söyledi.


Cumhurbaşkanımız, yaşanan krizin sağlam temellere dayanan yeni bir bölgesel güvenlik mimarisine duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının yakın mesaisinin Antalya Diplomasi Forumu’nda da sürmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Gazze’de sağlanan ateşkesin güçlendirilmesinin önemli olduğunu, bölgemizde yaşanan kaosun, Filistin’in özgürleştirilmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunu ertelememesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Pakistan’ın huzur ve refahının Türkiye için önem arz ettiğini, Pakistan’ın komşularıyla sorunlarını diyalog yoluyla çözme konusunda Türkiye’nin desteğinin her zaman süreceğini belirtti."

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Pakistan
#Şahbaz Şerif
#İran
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri