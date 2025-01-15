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Los Angeles'taki itfaiyenin korkulu rüyası: Alev hortumları geceyi aydınlattı

Los Angeles'taki itfaiyenin korkulu rüyası: Alev hortumları geceyi aydınlattı

12:5815/01/2025, Çarşamba
AA
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<p>Los Angeles'ta 9 gündür süren orman yangınlarında hayatını kaybeden kişi sayısının 25'e yükseldiğini bildiren yetkililer, 12 binden fazla yapının tahrip olduğunu aktardı.</p>
Los Angeles'ta 9 gündür süren orman yangınlarında hayatını kaybeden kişi sayısının 25'e yükseldiğini bildiren yetkililer, 12 binden fazla yapının tahrip olduğunu aktardı.

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği, ayrıca bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği bildirildi.

#Los Angeles
#Orman Yangını
#Kaliforniya

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