Meksika ABD sınırına yaklaşık 10 bin asker konuşlandırdı

Ulusal Muhafız ekiplerinden 6 bin 310 kişi, ordudan ise 2 bin 700 askerin Meksika'nın ABD sınırındaki Baja California, Sonora, Chihuahua ve Tamaulipas gibi eyaletlerinde konuşlandırıldığı aktarıldı.
Meksika, ABD'nin, sınır güvenliğini artırma karşılığında bu ülkeye getirilen gümrük vergisini 1 ay durdurmasının ardından sınıra ek asker konuşlandırma sürecini başlattı.
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