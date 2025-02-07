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Meksika ABD sınırına yaklaşık 10 bin asker konuşlandırdı

Meksika ABD sınırına yaklaşık 10 bin asker konuşlandırdı

14:357/02/2025, Cuma
AA
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<p>Ulusal Muhafız ekiplerinden 6 bin 310 kişi, ordudan ise 2 bin 700 askerin Meksika'nın ABD sınırındaki Baja California, Sonora, Chihuahua ve Tamaulipas gibi eyaletlerinde konuşlandırıldığı aktarıldı.</p>
Ulusal Muhafız ekiplerinden 6 bin 310 kişi, ordudan ise 2 bin 700 askerin Meksika'nın ABD sınırındaki Baja California, Sonora, Chihuahua ve Tamaulipas gibi eyaletlerinde konuşlandırıldığı aktarıldı.

Meksika, ABD'nin, sınır güvenliğini artırma karşılığında bu ülkeye getirilen gümrük vergisini 1 ay durdurmasının ardından sınıra ek asker konuşlandırma sürecini başlattı.

#ABD
#Meksika
#Sınır Hattı

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