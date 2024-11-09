Pakistan'da korkunç patlama: Tren istasyonuna kanlı saldırı gerçekleşti, çok sayıda ölü ve yaralı var

Saldırganın valizle tren istasyonuna girdiğini belirten Shafqaat, "niyeti intihar saldırısı düzenlemek olan kişiyi durdurmanın zor olduğunu" kaydetti.





Shafqaat, polis ve diğer ekiplerin hızla olay yerine ulaştığını, Ketta Hastanesi'nde acil durum önlemlerinin alındığını ve yaralılara yardımcı olmak üzere ilave doktor ve destek personelinin görevlendirildiğini duyurdu.





Yetkililer, patlamada yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.



