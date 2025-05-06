Vatikan’da tarihi an için geri sayım başladı





Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirleneceği Konklav'da, yaşı 80'in altında ve seçime katılabilecek durumda olan 133 kardinal yarın sabah önce birlikte ayin yapacak, Sistine Şapeli'nde yerel saatle 16.30'da (TSİ 17.30) ilk oturum için bir araya gelecek. Hristiyan ilahileri eşliğinde Sistine Şapeli'ne girecek kardinaller burada yemin edecek. Daha sonra ‘Extra Omnes’ yani Latince ‘işi olmayanlar çıksın’ anlamındaki komut verilecek ve kardinaller dış dünyayla bağlantılarını her şekilde keserek, kendilerini buraya kapatacak.