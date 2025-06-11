Şam’a ikinci el araç akını: Uzak Doğu'dan getirilen yüzlerce araç tırlarla Suriye'ye taşınıyor

"Araçları İskenderun limanından yüklüyoruz, tampon bölgeye bırakıp geri dönüyoruz"

Her seferde 6 araç taşıdığını ifade eden tır şoförü Aydın Eker, "Ben 27 yıldır tır şoförüyüm. Buraya 2 yıldır araç taşıyorum. Bu araçlar Suriye'de bulunan tampon bölgesine gidiyor. Ayda 3 veya 4 sefer atıyoruz ve her seferde 6 araç götürüyoruz. Araçları tampon bölgesine bırakıp geliyoruz. Savaştan sonra geçişler iyi ve güzel gidiyor. Burada 3 ila 5 gün bekliyoruz. Savaştan önce buraya gelmedim. Bir aydır buraya çalışıyorum. Irak'ta sıfır otoçeker kalmadığı için buraya geldik. Araçları İskenderun limanından yüklüyoruz, buradan da tampon bölgeye bırakıp geri dönüyoruz" dedi.







