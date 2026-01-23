Yeni Şafak
Savaşın en küçük mağduru: Gazze’de 18 aylık minik Muhammed yaşam mücadelesi veriyor

09:0023/01/2026, Cuma
G: 22/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber

İsrail'in Gazze’nin er-Rimal Mahallesi’ndeki Mustafa Hafız Okulu’na yönelik saldırıda yaralanan 18 aylık Muhammed Ramiz Huceyle, savaşın en küçük mağdurlarından biri olarak yaşam mücadelesi veriyor. Saldırı sırasında Muhammed’in baş, bacak, el ve göğüs bölgelerinde üçüncü derece derin yanıklar oluştu. Küçük çocuk, tedavisinin ilk aşamasını Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi’nde gördü. Doktorlar, yanıklara bağlı olarak yüz dokusunun kontrolsüz şekilde genişlemesini önlemek amacıyla çocuğa plastik basınç maskesi taktı. Uzmanlar, Muhammed’in yüzündeki hasarın giderilmesi ve ilerleyen dönemde saç ekimi yapılabilmesi için estetik cerrahi operasyonlara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Muhammed’in bakım ve sorumluluğunu üstlenen 25 yaşındaki annesi Gadir Huceyle ise son derece zor insani ve yaşam koşulları altında oğluna tek başına bakmaya çalışıyor.

