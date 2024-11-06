Dünyayı sarsan pek çok olayı aylar ve yıllar öncesinden tahmin eden Simpsonlar, ABD başkanlık seçimlerinde yanıldı. Simpsonlar'ın 2024 yılı ile ilgili tahminleri gündeme bomba gibi düşmüş ve sosyal medyada büyük tartışmalara sebep olmuştu. ABD Başkanlık seçiminin kazananı Kamala Harris mi, Donald Trump mı oldu? Kehanetleriyle bilinen The Simpsonslar dünyanın konuştuğu 2024 seçimini yıllar önce çektiği bir bölümde ele almış, Kamala Harris'in kazanacağı tahmininde bulunmuştu. Ancak Donald Trump'ın bugün açılan sandıklardan 270 delege sayısını aşarak birinci çıkması Simpsonlar'ın kehanetini bozdu.

1 /7 Kamala Harris mi, Donald Trump mı kazandı? Gelecek kehanetleriyle tanınan The Simpsons, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde yanıldı.

2 /7 Dünyanın konuştuğu 2024 seçimini yıllar önce çektiği bir bölümde ele alan The Simpsons, Kamala Harris'in kazanacağı tahmininde bulunmuştu.



3 /7 Ancak Donald Trump'ın bugün açılan sandıklardan 270 delege sayısını aşarak birinci çıkması Simpsonlar'ın kehanetini bozdu.

4 /7 Donald Trump'ı bilmişlerdi

Sosyal medyada da seçim yankıları sürerken çizgi film Simpsonlar tahminleri nedeniyle yeniden gündem oldu. Simpsonlar’ın önceki bölümlerinde Donald Trump’ı bilmiş, Kamala Harris’in ABD’nin ilk kadın başkan yardımcısı olacağını öngörmüşlerdi.

5 /7 Hatta Simpsonlar karakteri Lisa’nın Harris’in giyimine çok benzeyen takım elbisesi ve takı detayları çok konuşulmuştu.





6 /7 Simpsonlar'ın kehaneti bozuldu Seçimin yankıları sürerken kehanetleriyle tartışma konusu olan Simpsonlar’ın ‘Bart To The Future’ isimli bölümü yeniden viral oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Kamala Harris’in kazanacağını düşünürken Simpsonlar'ın çok konuşulan kehaneti bozuldu.