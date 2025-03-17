Suriye ordusundan Lübnan sınırına askeri takviye: Zırhlı taşıyıcı araçlar tanklar ve mühimmat bulunuyor

Suriye ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah tarafından 3 askerinin öldürülmesinin ardından sabah saatlerinden itibaren Humus'tan sınır hattına askeri takviye konvoyları gönderiyor. Savunma Bakanlığı, Humus'un Batı kırsalında Hizbullah ile temas hatlarına onlarca araçtan oluşan takviye konvoyları sevk etti.

1 /11 Hizbullah, Humus'un batı kırsalındaki Sed Zita köyünde Suriye ordusuna ait askeri noktaya kurduğu pusuda 3 askeri kaçırarak Lübnan topraklarında infaz etti.



2 /11 Bunun üzerine Suriye ordusu, Lübnan'ın Hermel bölgesindeki Hizbullah mevzilerine top ve roket atışlarıyla karşılık verdi.



3 /11 Savunma Bakanlığı, Humus'un Batı kırsalında Hizbullah ile temas hatlarına onlarca araçtan oluşan takviye konvoyları sevk etti.



4 /11 Konvoylarda zırhlı taşıyıcı araçlar, tanklar ve mühimmat bulunuyor. Savunma Bakanlığına ait SİHA'lar da Hizbullah'ın sızdığı noktaları havadan gözlemliyor.



5 /11 Öte yandan, bugün Hizbullah'ın düzenlediği roket saldırısında Al Arabiya televizyon kanalı muhabirinin de aralarında olduğu 4 gazeteci hedef alındı.

6 /11 Saldırıda iki gazeteci hafif yaralandı.





7 /11 Suriye ordusunun Humus ili askeri komutanlarından Mahir Zuvani, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın sınır hattına yakın bazı köylere havan saldırısı düzenlediğini ifade ederek, saldırılar sonucunda sivillerin arasında yaralananların bulunduğunu söyledi.

8 /11 Zuvani, ayrıca Suriye-Lübnan sınır hattının Savunma Bakanlığının kontrolüne alındığını ve ilerleyen süreçte sınır hattının güvenliğini sağlamak için yeni düzenlemeler yapılacağını kaydetti.

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